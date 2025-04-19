Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Đường Láng, Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Tiếp đón khách hàng, hỗ trợ khách hàng các vấn đề trước điều trị

Hướng dẫn quy trình thăm khám và điều trị

Dặn dò khách hàng sau điều trị

Ghi nhận các ý kiến phản hồi/ khiếu nại và xử lý

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm >6 tháng ở vị trí CSKH

Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp, niềm nở

Năng động, hoạt bát nhanh nhẹn

Độ tuổi từ 18- 30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng. Tổng thu nhập 9.000.000 - 14.000.000đ

Được làm viêc trong môi trường chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến rõ ràng

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Có chế độ phúc lợi theo quy định ( Lễ, Tết hiếu hỉ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin