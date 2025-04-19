Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 168 Đường Láng, Đống Đa, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Tiếp đón khách hàng, hỗ trợ khách hàng các vấn đề trước điều trị
Hướng dẫn quy trình thăm khám và điều trị
Dặn dò khách hàng sau điều trị
Ghi nhận các ý kiến phản hồi/ khiếu nại và xử lý
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm >6 tháng ở vị trí CSKH
Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp, niềm nở
Năng động, hoạt bát nhanh nhẹn
Độ tuổi từ 18- 30 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng. Tổng thu nhập 9.000.000 - 14.000.000đ
Được làm viêc trong môi trường chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến rõ ràng
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Có chế độ phúc lợi theo quy định ( Lễ, Tết hiếu hỉ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
