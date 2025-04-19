Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Detech Tower số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng của Công ty.

Hướng dẫn, trả lời các tố cáo khách hàng khai thác sử dụng dịch của các công ty, tập đoàn Alibaba.

Hỗ trợ nhân viên Phòng kinh doanh để đạt được chỉ tiêu doanh số đề ra.

Phối hợp việc kê khai và nộp thuế theo quy định của nhà nước.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word/Excel).

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Năng động nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

Nghỉ phép năm và nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, thưởng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường làm việc.

Được tham gia các hoạt động teambuilding thường kỳ cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin