Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Galaxy Education Joint Stock Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc và duy trì các cộng đồng ngoài Hocmai (Fanpage facebook, group facebook, group zalo)
Chăm sóc cộng đồng trong Hocmai (Group facebook, group zalo), upsale các sản phẩm trong hệ thống Hocmai
Chăm sóc học viên định kỳ theo tuần, tháng, học kì
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có sự yêu thích các sản phẩm giáo dục
Giọng nói hay, dễ gây ấn tượng và thiện cảm
Có thái độ tích cực & sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng vượt khó để đạt được mục tiêu lớn của cá nhân và tổ chức
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có sự yêu thích các sản phẩm giáo dục
Giọng nói hay, dễ gây ấn tượng và thiện cảm
Có thái độ tích cực & sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng vượt khó để đạt được mục tiêu lớn của cá nhân và tổ chức
Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn chi tiết và tham gia vào quy trình làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Làm việc trong tập đoàn Galaxy - tập đoàn hàng đầu về Giáo dục và Giải trí tại Việt Nam.
Môi trường làm việc tri thức, mang tính giáo dục cao, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.
Sản phẩm giáo dục bám sát theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục.
Tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Làm việc trong tập đoàn Galaxy - tập đoàn hàng đầu về Giáo dục và Giải trí tại Việt Nam.
Môi trường làm việc tri thức, mang tính giáo dục cao, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.
Sản phẩm giáo dục bám sát theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI