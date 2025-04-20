Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và duy trì các cộng đồng ngoài Hocmai (Fanpage facebook, group facebook, group zalo)

Chăm sóc cộng đồng trong Hocmai (Group facebook, group zalo), upsale các sản phẩm trong hệ thống Hocmai

Chăm sóc học viên định kỳ theo tuần, tháng, học kì

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Có sự yêu thích các sản phẩm giáo dục

Giọng nói hay, dễ gây ấn tượng và thiện cảm

Có thái độ tích cực & sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng vượt khó để đạt được mục tiêu lớn của cá nhân và tổ chức

Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn chi tiết và tham gia vào quy trình làm việc chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong tập đoàn Galaxy - tập đoàn hàng đầu về Giáo dục và Giải trí tại Việt Nam.

Môi trường làm việc tri thức, mang tính giáo dục cao, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Sản phẩm giáo dục bám sát theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company

