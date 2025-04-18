Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B13, Khu đấu giá Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và phát triển gia hạn dịch vụ phần mềm giám sát.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Khảo sát đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Xử lý chính sách khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH cho Công ty sản xuất và phân phối thiết bị GPS.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo Word, excel, tin học văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Có khả năng đàm phán.

Chuyên cần, cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến trong công việc. Có tính trung thực và ứng xử chân thành.

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.