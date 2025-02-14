Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Triển khai bán hàng
• Xây dựng, phát triển các mối quan hệ Khách hàng ưu tiên tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
• Triển khai các hoạt động bán hàng tới KHCN hàng ngày: đặt lịch hẹn bán hàng; gặp mặt Khách hàng để giới thiệu sản phẩm và bán hàng; chốt bán hàng với Khách hàng,…
• Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày lên Ban lãnh đạo điểm giao dịch.
• Theo dõi, chăm sóc Khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với PVcomBank.
• Thực hiện bán chéo Sản phẩm KHCN cho các KHDN/KHDNL và ngược lại.
Hoạt động tín dụng
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của Khách hàng;
• Phối hợp với Khách hàng thực hiện ký kết hồ sơ vay và thực hiện thủ tục Giao dịch bảo đảm.
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, việc trả nợ/tất toán của Khách hàng để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời tới Phụ trách điểm giao dịch.
• Trực tiếp quản lý danh mục nợ xấu theo phân công của Phụ trách điểm kinh doanh.
• Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ tín dụng KHCN của Chuyên viên phát triển KHUT phụ trách tại chi nhánh theo phân công của Phụ trách điểm kinh doanh trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giải ngân.
Quản lý hoạt động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 22 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

