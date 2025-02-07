Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BÁCH HOÁ Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C2.04 Lầu 2, Tòa nhà Symphony - Midtown, Đường 15, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

• Chuẩn bị hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện khɑi báo tờ khai hải quɑn trên phần mềm VNACCS bao gồm:

+ Kiểm tra hàng hóa

+ Kiểm tra và làm chứng từ (Vận đơn (Bill of Lading), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Phiếu đóng gói (Packing List)...

+ Lưu trữ hình ảnh hàng hóa, container…

• Hỗ trợ kiểm tra cước tàu, đặt tàu, liên hệ điều phối xe đầu kéo (trucking)

• Thực hiện thủ tục Hiện trường/giao nhận hàng hóa, chứng từ xuất nhập khẩu

• Quản lý thanh toán : Kiểm tra chi phí và trình duyệt thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ

• Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng phòng, Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan

• Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo trong quá trình làm việc)

• Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo

