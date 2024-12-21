Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Lô E , Khu Dân Cư Bộ Công An, Đường Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ khách hàng:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm phần mềm của công ty (CRM, quản lý công việc, bán hàng, chatbot).
Xử lý các vấn đề, thắc mắc của khách hàng qua các kênh hỗ trợ (email, điện thoại, chat trực tuyến).
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng.
Quản lý quan hệ khách hàng:
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống CRM.
Thực hiện các cuộc gọi định kỳ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng sau khi triển khai sản phẩm.
Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải tiến sản phẩm/dịch vụ.
Đào tạo khách hàng:
Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và các thông tin liên quan.
Tham gia cải thiện dịch vụ:
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
Đóng góp ý kiến để tối ưu quy trình triển khai sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính và độ tuổi:
Ứng viên nữ, độ tuổi từ 22 đến 25.
nữ
22 đến 25
Học vấn:
Tốt nghiệp hoặc đang chờ nhận bằng các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc Công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng.
Quản trị kinh doanh
Marketing
Công nghệ thông tin
Kỹ năng chuyên môn:
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí chăm sóc khách hàng, ưu tiên trong lĩnh vực công nghệ/phần mềm.
Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm phần mềm như CRM, phần mềm quản lý công việc, chatbot hoặc các giải pháp tương tự.
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình với khách hàng.
Kỹ năng xử lý vấn đề nhanh nhạy và hiệu quả.
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Yêu cầu khác:
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc như phần mềm CRM là một lợi thế.
Có tư duy dịch vụ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (8M đến 15M), thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo về các sản phẩm phần mềm và kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Lô E, Khu Dân Cư Bộ Công An, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Phú, Q.7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

