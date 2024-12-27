Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: trưởng nhóm, phó phòng, trưởng phòng, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua hàng ở nhà thuốc
Gọi điện tư vấn chương trình và bán hàng cho kênh nhà thuốc
Hướng dẫn khách hàng mua hàng tích điểm để nhận quà
Giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chốt đơn cho khách và hướng dẫn khách hàng ra đúng nhà thuốc mua hàng
Quản lý tài khoản tích điểm trên phần mềm DAC của công ty
Các công việc chuyên môn khác theo phân công

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có đam mê về sales, chăm sóc khách hàng
Ưu tiên có kiến thức về Dược
Có tuyển sinh viên mới ra trường, chờ bằng,...

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

