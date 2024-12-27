Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 123 Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý thông tin, ý kiến, thắc mắc, khiếu nại, ... của khách hàng trên sàn thương mại điện tử thông qua kênh Call/Chat.

Chủ động liên hệ chăm sóc khách hàng để quá trình vận chuyển đơn hàng diễn ra nhanh chóng, cung cấp thông tin sản phẩm, cách thức mua, bán hàng online nhằm nâng cao uy tín dịch vụ.

Thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc khách hàng theo quy định.

Thời gian làm việc: 07:00 – 21:00, xoay ca 8 tiếng/ngày, làm việc 6 ngày/tuần, off 1 ngày không cố định.

Địa chỉ làm việc: 123 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT

Có kinh nghiệm CSKH là lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh

Đáp ứng thời gian làm việc xoay ca linh động, làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

Không còn vướng lịch học.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 - 7.050.000 (LCB + KPI)

Ký hợp đồng chính thức thưởng ngay 1.000.000

Hưởng 85% LCB ở giai đoạn thử việc, KPI tính gói đầu theo tháng.

Thời gian đào tạo 6 ngày, phụ cấp 100.000 VNĐ/ngày (kể cả ngày test). Phụ cấp đào tạo được chi trả khi kí hợp đồng lao động chính thức.

Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp.

CHẾ ĐỘ SAU 2 THÁNG THỬ VIỆC

Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng 14 ngày phép/năm.

Lương tháng 13 hằng năm.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Tham gia Công đoàn, thưởng đầy đủ lễ, tết, sinh nhật, hỷ sự, party, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

