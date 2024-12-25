Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU
- Hồ Chí Minh: 12/6 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trên các trang trực tuyến.
Telesale xác nhận đơn hàng trên website, chăm sóc lại khách hàng cũ.
Tư vấn mua hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi và trực tiếp đóng góp vào doanh số của công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty và các đối tác thương mại điện tử để tìm giải pháp giải quyết khó khăn cho khách hàng.
Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu năng suất.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kĩ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tư vấn
Chịu khó học hỏi các kiến thức mới về thương mại điện tử và Brand.
Có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
Ưu tiên các bạn đã làm Ecommerce hoặc trong lĩnh vực mỹ phẩm.
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần
BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày ++...
Thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ v.v...
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm việc.
Company trip hàng năm.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng thêm theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI