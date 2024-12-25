Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12/6 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trên các trang trực tuyến.
Telesale xác nhận đơn hàng trên website, chăm sóc lại khách hàng cũ.
Tư vấn mua hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi và trực tiếp đóng góp vào doanh số của công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty và các đối tác thương mại điện tử để tìm giải pháp giải quyết khó khăn cho khách hàng.
Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu năng suất.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, thương lượng tốt.
Có kĩ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tư vấn
Chịu khó học hỏi các kiến thức mới về thương mại điện tử và Brand.
Có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
Ưu tiên các bạn đã làm Ecommerce hoặc trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 6 - 8tr Gross + Thưởng
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần
BHXH, BHYT, nghỉ phép năm 12 ngày ++...
Thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ v.v...
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm việc.
Company trip hàng năm.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng thêm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TRỊ LIỆU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16A LÊ HỒNG PHONG, P12, Q10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

