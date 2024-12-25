Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
- Hồ Chí Minh: Số 322
- 324 Lê Hồng Phong, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý các vấn đề của khách hàng trong quá trình trải nghiệm dịch vụ của Công ty; phối hợp với các bộ phận để giải quyết vấn đề cho khách.
Tư vấn cho khách hàng cũ về các dịch vụ của công ty: Thẩm mỹ, Nha Khoa, Da Liễu, các dịch vụ sức khỏe;
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.
Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Theo dõi quá trình dịch vụ và các feedback của khách hàng.
Định kỳ báo cáo tiến độ và chất lượng công việc cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết cơ bản về chức năng cơ thể người, biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sức khỏe
Khả năng truyền đạt, thuyết phục, mô tả rõ ràng, súc tích
Nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh, giao tiếp nhẹ nhàng, giọng nói dễ nghe
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE Thì Được Hưởng Những Gì
Nơi làm việc: Q10 -TP HCM
Thời gian làm việc: fulltime
Phúc lợi: BHXH, Lễ Tết, Du lịch ....
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
