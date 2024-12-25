Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 322 - 324 Lê Hồng Phong, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý các vấn đề của khách hàng trong quá trình trải nghiệm dịch vụ của Công ty; phối hợp với các bộ phận để giải quyết vấn đề cho khách.

Tư vấn cho khách hàng cũ về các dịch vụ của công ty: Thẩm mỹ, Nha Khoa, Da Liễu, các dịch vụ sức khỏe;

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.

Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Theo dõi quá trình dịch vụ và các feedback của khách hàng.

Định kỳ báo cáo tiến độ và chất lượng công việc cho quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết về ngành Thẩm mỹ viện là một lợi thế

Hiểu biết cơ bản về chức năng cơ thể người, biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sức khỏe

Khả năng truyền đạt, thuyết phục, mô tả rõ ràng, súc tích

Nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh, giao tiếp nhẹ nhàng, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ (lương cứng + KPI)

Nơi làm việc: Q10 -TP HCM

Thời gian làm việc: fulltime

Phúc lợi: BHXH, Lễ Tết, Du lịch ....

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin