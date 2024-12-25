Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242/16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Gọi điện đến data có sẵn công ty cấp để giới thiệu các chương trình khuyến mãi và chốt đơn hàng về sản phẩm mà công ty kinh doanh (tpcn, dược mỹ phẩm,...)

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, đơn hàng

Thông báo, cập nhật các chính sách của công ty tới khách hàng

Tương tác, chăm sóc khách hàng trên các kênh Facebook, Zalo,....

Chăm chỉ, chịu khó, chủ động trong công việc

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, dễ tiếp chuyện với khách hàng

Có nhu cầu công việc cao, tập trung & có định hướng gắn bó lâu dài với công ty

Yêu thích làm việc qua điện thoại

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc qua điện thoại.

Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + % doanh số

Ăn trưa tại bếp công ty

Thử việc 01 tháng, tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi kết thúc thử việc

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm

Chế độ lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác theo luật quy định

Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, cơ hội thăng tiến cao.

