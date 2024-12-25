Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dân Khang
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dân Khang

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 242/16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Gọi điện đến data có sẵn công ty cấp để giới thiệu các chương trình khuyến mãi và chốt đơn hàng về sản phẩm mà công ty kinh doanh (tpcn, dược mỹ phẩm,...)
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, đơn hàng
Thông báo, cập nhật các chính sách của công ty tới khách hàng
Tương tác, chăm sóc khách hàng trên các kênh Facebook, Zalo,....

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, chịu khó, chủ động trong công việc
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, dễ tiếp chuyện với khách hàng
Có nhu cầu công việc cao, tập trung & có định hướng gắn bó lâu dài với công ty
Yêu thích làm việc qua điện thoại
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc qua điện thoại.

Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + % doanh số
Ăn trưa tại bếp công ty
Thử việc 01 tháng, tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi kết thúc thử việc
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm
Chế độ lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác theo luật quy định
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dân Khang

Công Ty Cổ Phần Dân Khang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242/16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

