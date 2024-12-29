Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157/15B Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email và phương tiện truyền thông xã hội. Đảm bảo giải quyết và sự hài lòng của khách hàng

Chuyển tiếp các trường hợp phức tạp hoặc chưa giải quyết đến các nhóm có liên quan và theo dõi việc giải quyết trong thời gian quy định.

Ghi lại và cập nhật với khách hàng, trạng thái đơn hàng và các vấn đề liên quan một cách chính xác.

Tuân thủ các quy trình đã thiết lập để duy trì sự hài lòng của khách hàng.

Cung cấp thông tin, cập nhật thường xuyên cho Quản lý

Khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng viết

Khả năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Không yêu cầu có kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến dịch vụ khách hàng, hiểu biết về hệ thống CRM là một lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INECSO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường Start-up trẻ trung, năng động cùng đồng nghiệp thân thiện

Work hard, play hard, làm hết sức chơi hết mình. Quỹ liên hoan, giờ nghỉ trưa, sinh nhật hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, các ngày lễ trong năm: Tết, 8/3, 1/6, Trung thu,.. Các ưu đãi độc quyền dành riêng cho nhân viên của công ty...

Review lương 1 lần/năm và có thể review sớm hơn tùy theo năng lực.

Làm việc trực tiếp với khách hàng quốc tế

Hiểu biết về ngành thời trang

