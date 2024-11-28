Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 513 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Phân tích các xu hướng trên các nền tảng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram và liên hệ booking các KOLs, Tiktoker.... phù hợp với từng chiến dịch;
Lên ý tưởng và phối hợp với team Design, Media thực hiện quay chụp tư liệu nhằm phát triển nội dung cho các kênh truyền thông như Fanpage, Tiktok, Youtube...
Tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện các chiến dịch tri ân khách hàng, chiến dịch truyền thông thương hiệu...theo đề xuất của Ban Giám Đốc
Hỗ trợ các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 22 - 30
Kinh nghiệm > 6 tháng về Content marketing
Ưu tiên có kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận và xây dựng nội dung cùng KOL là một điểm cộng;
Ưu tiên ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm trong mảng nha khoa, spa, thẩm mỹ, làm đẹp...
Có khả năng lên kịch bản và phối hợp thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa
Thưởng tháng, thưởng năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty
Được đề xuất và cấp budget thử nghiệm chạy KOLs trên các nền tảng mới: Tiktok, Facebook,...
Review đánh giá tăng lương 4-6 tháng/lần
Được tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật,...của công ty
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 557, Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

