Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM
- Hà Nội: I02 L08, Khu A An Phú, KĐT Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tenon là một trong số các thương hiệu khoá hiện đại với đa dạng phương thức mở khoá: Khuôn mặt; Vân tay; Mật khẩu; Thẻ chip; Chìa cơ; Điều khiển khoá từ xa qua app kết nối Wifi, Bluetooth. Thương hiệu khoá thông minh
Thông báo Tuyển dụng tháng 11: Nhân Viên Content Marketing
Lên ý tưởng, viết, biên tập nội dung cho các kênh truyền thông của công ty (web, facebook, pages,youtube...) về sản phẩm, dịch vụ công ty phân phối.
Hỗ trợ lên ý tưởng, nội dung cho các chiến dịch PR,content quảng cáo FB , marketing của công ty.
Đảm nhiệm nội dung trên các ấn phẩm được phát hành bởi công ty, đối tác, khách hàng như: Tờ rơi, catalogue, brochure...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7; Từ 8h00 -12h và 13h15 - 17h00
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, marketing, báo chí,...hoặc có kiến thức liên quan đến Marketing.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Yêu thích và có khả năng viết tốt.
Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu được áp lực công việc.
Chủ động trong công việc, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 30.000VNĐ/ngày
Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định
Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
