Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 83 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Mức lương
7 - 83 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, phường 14, Quận 10
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 7 - 83 Triệu
Tiếp nhận hỗ trợ, xử lý cuộc gọi từ tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ Ahamove qua tổng đài 1900 5454 11.
Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng/ tài xế về thông tin tài khoản và tư vấn sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ ghi nhận và chuyển thông tin cho phòng ban liên quan khi nằm ngoài phạm vi xử lý của tổng đài.
Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 83 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tốt nghiệp Trung cấp hoặc cao hơn, tuổi không quá 30.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Thử việc: 7.000.000/ tháng
Chỉnh thức: 8.300.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
