Tuyển Call Center Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 83 Triệu

Tiếp nhận hỗ trợ, xử lý cuộc gọi từ tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ Ahamove qua tổng đài 1900 5454 11.

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng/ tài xế về thông tin tài khoản và tư vấn sử dụng dịch vụ.

Hỗ trợ ghi nhận và chuyển thông tin cho phòng ban liên quan khi nằm ngoài phạm vi xử lý của tổng đài.

Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu.