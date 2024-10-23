Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 28A, Tổ dân phố Thư Trung 2, Phường Đằng Lâm, Hải An

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ với các đại lý / khách hàng về lịch hàng và chứng từ theo yêu cầu theo yêu cầu của từng lô hàng

Liên hệ với các đại lý / khách hàng về lịch hàng và chứng từ theo yêu cầu theo yêu cầu của từng lô hàng Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc cho khách hàng trong phạm vi cho phép Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Luôn cập nhật thông tin, theo dõi đơn hàng và báo cho khách hàng về đơn hàng đang thực hiện Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp (Hãng hàng không, Đại lý vận chuyển...) Submit booking tới hãng tàu, làm vận đơn và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng, đại lý Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện công việc

Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc cho khách hàng trong phạm vi cho phép

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Luôn cập nhật thông tin, theo dõi đơn hàng và báo cho khách hàng về đơn hàng đang thực hiện

Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp (Hãng hàng không, Đại lý vận chuyển...)

Submit booking tới hãng tàu, làm vận đơn và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng, đại lý

Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Tiếng Anh: 4 kỹ năng mức trung bình trở lên, thành thạo email và trao đổi với đại lý nước ngoài Có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, hoạt bát trong công việc, chịu được áp lực Có kinh nghiệm trao đổi, xử lý với khách hàng, đại lý nước ngoài

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiếng Anh: 4 kỹ năng mức trung bình trở lên, thành thạo email và trao đổi với đại lý nước ngoài

Có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, hoạt bát trong công việc, chịu được áp lực

Có kinh nghiệm trao đổi, xử lý với khách hàng, đại lý nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: 8-10 triệu Trong 02 tháng thử việc đầu tiên sẽ nhận 80% lương CB nêu trên Phụ cấp ( áp dụng khi trở thành nhân viên chính thức ): Xăng xe và điện thoại 500.000đ / tháng Thưởng: theo hiệu suất và sản lượng công việc dựa trên tháng, quý, năm. Hoặc có đóng góp tích cực, cải tiến hiệu suất công việc Chế độ: thưởng theo các ngày nghỉ lễ quy định trong Luật lao động, du lịch 02 lần/năm Chế độ khác: Quy định trong Luật lao động

Lương net: 8-10 triệu

Trong 02 tháng thử việc đầu tiên sẽ nhận 80% lương CB nêu trên

Phụ cấp ( áp dụng khi trở thành nhân viên chính thức ): Xăng xe và điện thoại 500.000đ / tháng

Thưởng: theo hiệu suất và sản lượng công việc dựa trên tháng, quý, năm. Hoặc có đóng góp tích cực, cải tiến hiệu suất công việc

Chế độ: thưởng theo các ngày nghỉ lễ quy định trong Luật lao động, du lịch 02 lần/năm

Chế độ khác: Quy định trong Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin