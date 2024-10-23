Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 28A, Tổ dân phố Thư Trung 2, Phường Đằng Lâm, Hải An

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ với các đại lý / khách hàng về lịch hàng và chứng từ theo yêu cầu theo yêu cầu của từng lô hàng
Liên hệ với các đại lý / khách hàng về lịch hàng và chứng từ theo yêu cầu theo yêu cầu của từng lô hàng Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc cho khách hàng trong phạm vi cho phép Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Luôn cập nhật thông tin, theo dõi đơn hàng và báo cho khách hàng về đơn hàng đang thực hiện Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp (Hãng hàng không, Đại lý vận chuyển...) Submit booking tới hãng tàu, làm vận đơn và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng, đại lý Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện công việc
Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc cho khách hàng trong phạm vi cho phép
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Luôn cập nhật thông tin, theo dõi đơn hàng và báo cho khách hàng về đơn hàng đang thực hiện
Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp (Hãng hàng không, Đại lý vận chuyển...)
Submit booking tới hãng tàu, làm vận đơn và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng, đại lý
Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Tiếng Anh: 4 kỹ năng mức trung bình trở lên, thành thạo email và trao đổi với đại lý nước ngoài Có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, hoạt bát trong công việc, chịu được áp lực Có kinh nghiệm trao đổi, xử lý với khách hàng, đại lý nước ngoài
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tiếng Anh: 4 kỹ năng mức trung bình trở lên, thành thạo email và trao đổi với đại lý nước ngoài
Có tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, hoạt bát trong công việc, chịu được áp lực
Có kinh nghiệm trao đổi, xử lý với khách hàng, đại lý nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: 8-10 triệu Trong 02 tháng thử việc đầu tiên sẽ nhận 80% lương CB nêu trên Phụ cấp ( áp dụng khi trở thành nhân viên chính thức ): Xăng xe và điện thoại 500.000đ / tháng Thưởng: theo hiệu suất và sản lượng công việc dựa trên tháng, quý, năm. Hoặc có đóng góp tích cực, cải tiến hiệu suất công việc Chế độ: thưởng theo các ngày nghỉ lễ quy định trong Luật lao động, du lịch 02 lần/năm Chế độ khác: Quy định trong Luật lao động
Lương net: 8-10 triệu
Trong 02 tháng thử việc đầu tiên sẽ nhận 80% lương CB nêu trên
Phụ cấp ( áp dụng khi trở thành nhân viên chính thức ): Xăng xe và điện thoại 500.000đ / tháng
Thưởng: theo hiệu suất và sản lượng công việc dựa trên tháng, quý, năm. Hoặc có đóng góp tích cực, cải tiến hiệu suất công việc
Chế độ: thưởng theo các ngày nghỉ lễ quy định trong Luật lao động, du lịch 02 lần/năm
Chế độ khác: Quy định trong Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU ÉN BẠC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 28A, Tổ dân phố Thư Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

