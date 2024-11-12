Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 13 Triệu

CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH

Mức lương
Đến 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 120 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 13 Triệu

Hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng;
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng;
Lắng nghe, đồng cảm để hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng;
Tạo ấn tượng tốt về dịch vụ cho khách hàng;
Hướng dẫn khách hàng về dịch vụ của Phòng Khám;
Tư vấn dịch vụ lẻ cho khách hàng theo đoàn doanh nghiệp B2B;
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu cài App 315 và thu nhập phản hồi của khách hàng khi sử dụng App;
Đảm bảo doanh số theo đoàn khám Doanh nghiệp (Nội viện, ngoại viện, lấy máu ngoại viện);
Hợp tác và hỗ trợ các phòng ban khác cho việc quảng bá thương hiệu Ivy Health;
Chuẩn bị và tham gia các sự kiện để thu thập database;
Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần;
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu bởi Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi dưới 35;
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm dịch vụ khách hàng và B2C;
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và nắm được kiến thức cơ bản các gói khám sức khỏe;
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, am hiểu quy trình chăm sóc khách hàng;
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt;
Trình độ vi tính văn phòng khá, có khả năng thực hiện báo cáo theo yêu cầu;
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có sức chịu đựng được áp lực cao;
Địa điểm làm việc: 120 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1 (Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health).

Tại CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;
Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động;
Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13;
Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch, Teambuilding;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH

CÔNG TY CÔ PHẦN Y TẾ PRIME HEALTH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

