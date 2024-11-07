Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Yên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Nhận thông tin yêu cầu đặt dịch vụ chuyển qua từ sales
- Đặt các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng: đưa đón sân bay, xe, khách sạn, guide, bữa ăn...
- Thông báo và xác nhận lại các dịch vụ đã đặt cho khách với sales
- Follow khách tới, và xử lý các vấn đề trong tour với đối tác và các bên mình đặt dịch vụ
- Xin báo giá của các bên đối tác nếu được yêu cầu
- Làm phiếu điều tour

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nhiệt tình, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến và có hiểu biết cơ bản về ngành dịch vụ
• Trung thực, cẩn thận
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
• Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel Thì Được Hưởng Những Gì

• LCB từ 6 - 9 triệu + % hoa hồng + Thưởng
• KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức đáp ứng cho công việc
• Cơ hội thăng tiến
• Môi trường làm việc vui vẻ, linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 1, Lô 4E, Trung Yên 10B, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

