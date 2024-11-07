Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Yên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Nhận thông tin yêu cầu đặt dịch vụ chuyển qua từ sales

- Đặt các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng: đưa đón sân bay, xe, khách sạn, guide, bữa ăn...

- Thông báo và xác nhận lại các dịch vụ đã đặt cho khách với sales

- Follow khách tới, và xử lý các vấn đề trong tour với đối tác và các bên mình đặt dịch vụ

- Xin báo giá của các bên đối tác nếu được yêu cầu

- Làm phiếu điều tour

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nhiệt tình, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến và có hiểu biết cơ bản về ngành dịch vụ

• Trung thực, cẩn thận

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

• Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel Thì Được Hưởng Những Gì

• LCB từ 6 - 9 triệu + % hoa hồng + Thưởng

• KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

• Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức đáp ứng cho công việc

• Cơ hội thăng tiến

• Môi trường làm việc vui vẻ, linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin