Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Yên, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
- Nhận thông tin yêu cầu đặt dịch vụ chuyển qua từ sales
- Đặt các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng: đưa đón sân bay, xe, khách sạn, guide, bữa ăn...
- Thông báo và xác nhận lại các dịch vụ đã đặt cho khách với sales
- Follow khách tới, và xử lý các vấn đề trong tour với đối tác và các bên mình đặt dịch vụ
- Xin báo giá của các bên đối tác nếu được yêu cầu
- Làm phiếu điều tour
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhiệt tình, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến và có hiểu biết cơ bản về ngành dịch vụ
• Trung thực, cẩn thận
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
• Có laptop cá nhân để làm việc
• Trung thực, cẩn thận
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
• Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel Thì Được Hưởng Những Gì
• LCB từ 6 - 9 triệu + % hoa hồng + Thưởng
• KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức đáp ứng cho công việc
• Cơ hội thăng tiến
• Môi trường làm việc vui vẻ, linh động
• KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức đáp ứng cho công việc
• Cơ hội thăng tiến
• Môi trường làm việc vui vẻ, linh động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI