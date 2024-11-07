Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Tuyển dụng điều phối vận tải

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Kho Mega, Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận thông tin vận chuyển từ các bộ phận liên quan; Lập kế hoạch giao hàng để đáp ứng nhu cầu bán hàng của bộ phận kinh doanh.
- Thực hiện các thao tác trên hệ thống, sắp xếp các chứng từ tương ứng, đảm bảo đủ điều kiện cho lái xe thực hiện việc giao hàng.
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh, đảm bảo đơn hàng giao đúng và đủ số lượng, kịp thời cho khách hàng.
- Điều phối lái xe giao hàng và thực hiện theo đúng hành trình đã phân công.
- Xử lý và báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kế toán, Logistics hoặc có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí liên quan.
- Có kỹ năng tổ chức, xây dựng kế hoạch tốt; điều hành, phân công, theo dõi lộ trình lái xe hợp lý.
- Có khả năng xử lý tình huống.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Nhiệt tình, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập + KPI, không thử việc
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của TH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

