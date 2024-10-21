Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 439 – 441 Đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM., Bình Tân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Thiết lập và quản lý chiến dịch quảng cáo: Xây dựng, thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo Ads, và các nền tảng quảng cáo khác. Chọn lựa từ khóa, nhóm đối tượng mục tiêu, và thiết lập các quảng cáo dựa trên mục tiêu chiến dịch (tăng nhận diện thương hiệu, tạo leads, hoặc thúc đẩy doanh số). Điều chỉnh ngân sách quảng cáo theo hiệu quả chiến dịch. Theo dõi và tối ưu hóa quảng cáo: Theo dõi hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo theo thời gian thực (impressions, clicks, conversions) và báo cáo số liệu cho cấp trên. Phân tích dữ liệu, tối ưu hóa các chỉ số quan trọng như CTR, CPC, CPA, và ROAS để đạt hiệu quả cao nhất. Điều chỉnh thông điệp, nội dung, và hình ảnh quảng cáo dựa trên kết quả phân tích và xu hướng thị trường. Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với đội ngũ Content và Design để tạo ra nội dung quảng cáo sáng tạo, thu hút người xem. Phối hợp với phòng Kinh doanh để theo dõi hiệu quả chiến dịch và phản hồi khách hàng. Nghiên cứu và đề xuất chiến lược quảng cáo mới: Cập nhật các xu hướng quảng cáo và công cụ quảng cáo mới trên thị trường. Đề xuất các chiến lược quảng cáo dựa trên xu hướng và dữ liệu thị trường để đạt hiệu quả cao hơn. Tìm hiểu và thử nghiệm các kênh quảng cáo mới phù hợp với sản phẩm/dịch vụ.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng số như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Zalo Ads, hoặc các nền tảng tương tự. Hiểu biết sâu về các công cụ quản lý quảng cáo (Google Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics). Kỹ năng phân tích dữ liệu tối ưu hóa quảng cáo và ngân sách, với khả năng đọc hiểu và giải thích các chỉ số quảng cáo (CTR, CPC, CPA, ROAS, v.v.). Kỹ năng lên kế hoạch và thiết lập chiến dịch quảng cáo từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm phân tích và chọn nhóm đối tượng mục tiêu. Khả năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm. Tinh thần học hỏi và luôn cập nhật kiến thức mới về công nghệ và quảng cáo số. Ưu tiên ứng viên mạnh về Facebook và có kinh nghiệm chạy các sản phẩm dịch vụ cao cấp

Mức lương: Từ 17.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ (Thỏa thuận, dựa trên năng lực và kinh nghiệm) Tham gia đầy đủ HDLD, phép năm, chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài. Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin