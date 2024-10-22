Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 12 Triệu

– Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch Digital Marketing các sản phẩm dịch vụ của công ty trên các nền tảng truyền thông ( Facebook, Zalo, tiktok, web).

– Tham gia xây dựng nội dung (viết content, lên ý tưởng về hình ảnh/video) để xây dựng thương hiệu và chạy quảng cáo.

– Khởi tạo & quản lý, tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook, Tiktok và các nền tảng mới.

– Triển khai các chiến dịch marketing khác như email marketing, chatbot, Zalo ZNS...

– Sử dụng hệ thống CRM để phân tích các chỉ số marketing, chỉ số bán hàng và đề xuất các chiến lược phù hợp cho từng nhóm sản phẩm vào từng thời điểm.

– Cập nhật kiến thức, xu hướng mới về quảng cáo trên các nền tảng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm ít nhất 02 năm vị trí tương đương, có kinh nghiệm triển khai quản lý các chiến dịch quảng cáo, marketing trên 50 triệu/ tháng.

– Có kiến thức tổng quan về Marketing và Digital marketing.

– Có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng nội dung/hình ảnh/ video tốt.

– Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ thống quản lý khách hàng, công việc như CRM, ERP.

– Có kiến thức về các kênh thương mại điện tử: Shopee, Tiki, Lazada,..

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, khả năng thích ứng cao.

– Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức thu nhập: (Lương chính + lương KPI): từ 12 triệu (có thể thỏa thuận theo chỉ số KPI) + Cơm trưa + thưởng doanh thu theo công ty.

– Phúc lợi đầy đủ: tham gia BHXH, BHYT,... 12 ngày phép/năm

– Hỗ trợ cơm trưa, điện thoại trong thời gian làm việc.

– Được đi chơi thả ga cùng công ty ít nhất 1 lần 1 năm, tổ chức sinh nhật, tiệc tùng, thăm ốm đau

– Được hưởng chính sách GIÁ NGƯỜI NHÀ, giảm giá 20% khi mua hàng tại chuỗi siêu thị thực phẩm La Bàn mart.

– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến cao trong nghề.

– Rèn luyện các hoạt động thể thao chạy bộ, đá bóng cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

