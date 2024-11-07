Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 I5 KĐT Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Khai thác các thông tin liên quan đến dự án; tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng
+ Phối hợp điều phối các phòng Ban trong quá trình thực hiện Dự án, đảm bảo theo đúng yêu cầu của khách hàng
+ Chịu trách nhiệm công tác dịch thuật, chuyển đổi tài liệu, ngôn ngữ, hợp đồng có liên quan giữa công ty và đối tác. Đồng thời hỗ trợ các phòng ban về vấn đề dịch thuật, chuyển đổi tài liệu Việt – Trung, Trung – Việt.
+ Trợ lý về mặt ngôn ngữ trong các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn hợp tác giữa công ty và khách hàng
+ Phát triển mạng lưới khách hàng niềm năng thông qua mối quan hệ với Các cơ quan chính quyền; Các đơn vị tư vấn đầu tư đầu tư, tư vấn thiết kê...; Các đơn vị phát triển hạ tầng KCN, CCN; Các tổ chức hiệp hội...
+ Thực hiện các công việc được ủy quyền theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo ít nhất 2 kỹ năng Nghe và Nói, không yêu cầu bằng cấp
- Có kinh nghiệm từng làm lĩnh vực xây dựng hoặc thiết bị công nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lí tình huống linh hoạt
- Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối
- Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13tr-18tr
- Lương tháng 13
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Teambuilding định kì hàng năm
- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây dựng ICONS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6-I5 KĐT mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

