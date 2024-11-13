Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Dự toán công trình

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Quang châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. ‌Chịu trách nhiệm chuẩn bị ngân sách cho các dự án cơ điện và xem xét các chi phí khác nhau để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của ngân sách‌.
2. Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí tương ứng để đảm bảo các khoản chi phí khác nhau được sử dụng hợp lý trong phạm vi kiểm soát được.
3. Làm việc với bản vẽ xây dựng và các quy định liên quan, nắm bắt chính xác các đại lượng kỹ thuật do thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng và điều chỉnh ngân sách kịp thời‌.
4. Chịu trách nhiệm tính toán và phân tích chi phí vật liệu lắp đặt cơ và điện, thu thập và nắm vững các thay đổi kỹ thuật và hồ sơ thay thế vật liệu cũng như tính toán chi phí.
5. Hợp tác với bộ phận đấu thầu để chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tham gia công tác đấu thầu và chịu trách nhiệm theo dõi thanh toán và quản lý quyết toán kinh phí dự án‌.
6. Tìm hiểu về tình hình thi công trên công trường, phản hồi kịp thời các vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện ngân sách và đề xuất cải tiến.
7. Hỗ trợ lãnh đạo hoàn thành các công việc liên quan khác, bao gồm quyết toán hoàn thiện, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu, .‌.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan đến cơ điện xây dựng
2. Có chuyên môn về cơ điện xây dựng và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở công việc liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm thi công nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện, đặc biệt là chi phí điện.
‌3. Có kỹ năng về hạn ngạch dự án, bảng liệt kê dự toán khối lượng, tiêu chuẩn tính phí, chính sách giá và phương pháp quản lý đấu thầu dự án, đồng thời có thể thực hiện độc lập nhiều dự án chuyên nghiệp‌.
4. Ưu tiên ứng viên biết tiếng trung, Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và tinh thần làm việc nhóm tốt, có thể chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thoả thuận hấp dẫn
2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
3. Thưởng lễ tết
4. Nhà trọ, phụ cấp tiền ăn, tiền điện thoại.
5. Môi trường làm việc thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

