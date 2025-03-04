Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Dự toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Ninh

- Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Nghiên cứu bản vẽ nhận được từ Đối tác và biện pháp thi công; Bóc tách khối lượng và lập dự toán các đầu mục công việc (Sử dụng phần mềm G8) để có đơn giá dự thầu.
Kiểm tra khối lượng và lập đơn giá phát sinh của công trình nếu có (Khối lượng do Ban chỉ huy công trường phụ trách).
Lập hồ sơ thanh quyết toán của công trình mình phụ trách với Chủ đầu tư dựa trên khối lượng nhận được từ bộ phận QS.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc có chuyên môn về lập dự toán (Phần mềm G8)
Đã có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tưởng đương như dự toán, dự thầu, kỹ sư QS, kỹ sư QC...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đấu thầu công trình Nhà nước
Có kiến thức về quy trình thi công, hồ sơ chất lượng, khối lượng
Sử dụng thành thạo MS Office, các phần mềm chuyên môn (CAD...)
Đi công tác đột xuất và theo kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 16.000.000 đ/tháng
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Đóng BHXH theo quy định của luật
Các loại phụ cấp, thưởng lễ tết theo quy định Công ty
Nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 9, Lô NV, Khu nhà ở để bán, tổ 9, đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-du-toan-cong-trinh-thu-nhap-12-16-trieu-vnd-tai-ha-noi-job328140
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BKT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần HTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần HTCOM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Á- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Á- Hà Nội
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 180 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA
10 - 180 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm