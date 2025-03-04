Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Nghiên cứu bản vẽ nhận được từ Đối tác và biện pháp thi công; Bóc tách khối lượng và lập dự toán các đầu mục công việc (Sử dụng phần mềm G8) để có đơn giá dự thầu.

Kiểm tra khối lượng và lập đơn giá phát sinh của công trình nếu có (Khối lượng do Ban chỉ huy công trường phụ trách).

Lập hồ sơ thanh quyết toán của công trình mình phụ trách với Chủ đầu tư dựa trên khối lượng nhận được từ bộ phận QS.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc có chuyên môn về lập dự toán (Phần mềm G8)

Đã có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tưởng đương như dự toán, dự thầu, kỹ sư QS, kỹ sư QC...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đấu thầu công trình Nhà nước

Có kiến thức về quy trình thi công, hồ sơ chất lượng, khối lượng

Sử dụng thành thạo MS Office, các phần mềm chuyên môn (CAD...)

Đi công tác đột xuất và theo kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 16.000.000 đ/tháng

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Đóng BHXH theo quy định của luật

Các loại phụ cấp, thưởng lễ tết theo quy định Công ty

Nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến trong công việc

