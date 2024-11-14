Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39/80 - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chụp ảnh và quay video phục vụ cho các hoạt động truyền thông, marketing của công ty.

Biên tập video, chỉnh sửa hình ảnh sao cho phù hợp với định dạng và nội dung truyền tải.

Phối hợp với bộ phận marketing để lên ý tưởng và thực hiện các dự án video, ảnh.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và quay phim.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Lightroom...) và video (Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro...).

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Có hiểu biết về các kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ánh sáng, màu sắc.

Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

