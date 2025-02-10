Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 46, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.

- Theo dõi, phân tích thống kê số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phối hợp với Facebook Manager đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đang triển khai.

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các chiến dịch, hiệu quả của các chiến dịch / dịch vụ đang triển khai.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm chạy Facebook Ads (từ 6 tháng)

- Có laptop cá nhân

- Có kỹ năng thống kê, có tư duy marketing.

- Ưu tiên ứng viên biết tạo landing page tối ưu chuyển đổi

Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7tr + Thưởng

- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, đồng nghiệp trẻ, thân thiện

- Được đóng BHXH, du lịch hàng năm

- Được tham gia các hoạt động chung của doanh nghiệp, đào tạo phát triển

- Tham gia tổ chức các chương trình gieo hạt, thiện nguyện cho cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc

