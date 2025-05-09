Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Nhân viên Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Shophouse 19 tòa N05, chung cư ecohome 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Marketing Quảng Cáo Facebook năng động và sáng tạo để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Trong vai trò này, bạn sẽ được đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:
Phát triển và triển khai các chiến lược quảng cáo Facebook hiệu quả để tăng cường nhận thức thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.
Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đảm bảo hiệu suất cao nhất và chi phí quảng cáo thấp nhất.
Phân tích dữ liệu và thực hiện các biện pháp cải tiến dựa trên phản hồi từ khách hàng và dữ liệu phân tích.
Theo dõi và báo cáo hiệu suất chiến dịch quảng cáo theo các chỉ số hiệu suất quan trọng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là trên nền tảng Facebook trên 1 năm.
Hiểu biết sâu sắc về cách hoạt động của các công cụ quảng cáo Facebook và khả năng tối ưu hóa hiệu suất.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng đọc hiểu các thông số thống kê.
Sáng tạo, có khả năng đề xuất và thực hiện các chiến lược quảng cáo sáng tạo và hiệu quả.
Tinh thần làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo.
Cơ hội tham gia vào các dự án quảng cáo đa dạng và thú vị.
Lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
Nếu bạn là người đam mê về marketing quảng cáo trực tuyến và muốn tham gia vào một môi trường làm việc động lực và năng động, hãy gửi hồ sơ của bạn ngay hôm nay.
Chúng tôi đang chờ đợi được làm việc cùng bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa N05, Golden Time, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-facebook-ads-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job356198
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 101 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 191 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH GP SHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GP SHOP
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Queen Pilates làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Queen Pilates
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ phần DaeYang
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI MECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI MECO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MOVETECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm