Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai
- Vĩnh Long: KCN Hòa Phú, Long Hồ
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức huấn luyện an toàn, họp an toàn đầu ngày cho nhân sự làm việc tại công trường, theo quy định của dự án và công ty.
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn cách kiểm tra công tác an toàn hàng ngày cho nhà thầu phụ và công nhân công trình của công ty
Kiểm tra, giám sát và duy trì công tác HSE tại công trường
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ BCH dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp : Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên nghành liên quan đến xây dựng và kỹ thuật.
Ưu tiên kinh nghiệm làm các công tác HSE trong lĩnh vực thi công, xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc cho các nhà thầu hoặc đối tác Nhật, Hàn
Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH và các chế độ theo luật lao động hiện hành;
Được mua thêm bảo hiểm tai nạn 24h;
Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm;
Các chế độ khác: tặng sữa cho con CN-NV, hỗ trợ vay vốn, quà...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai
