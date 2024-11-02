Tuyển Sản xuất Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: KCN Hòa Phú, Long Hồ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức huấn luyện an toàn, họp an toàn đầu ngày cho nhân sự làm việc tại công trường, theo quy định của dự án và công ty. Thực hiện đào tạo, hướng dẫn cách kiểm tra công tác an toàn hàng ngày cho nhà thầu phụ và công nhân công trình của công ty Kiểm tra, giám sát và duy trì công tác HSE tại công trường Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ BCH dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp : Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên nghành liên quan đến xây dựng và kỹ thuật. Ưu tiên kinh nghiệm làm các công tác HSE trong lĩnh vực thi công, xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan. Có kinh nghiệm làm việc cho các nhà thầu hoặc đối tác Nhật, Hàn

Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH và các chế độ theo luật lao động hiện hành; Được mua thêm bảo hiểm tai nạn 24h; Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm; Các chế độ khác: tặng sữa cho con CN-NV, hỗ trợ vay vốn, quà...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai

