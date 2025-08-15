Tuyển Video Editor 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại 3S Media
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa A, tòa Xuân Mai, Tô Hiệu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và lựa chọn hiệu ứng âm thanh, nhạc nền phù hợp với nội dung hoạt hình.
- Thêm, chỉnh sửa và đồng bộ hiệu ứng âm thanh vào video để tăng tính sống động.
- Cắt ghép, chỉnh sửa video theo kịch bản và yêu cầu của dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng phần mềm Premiere thành thạo
- Đọc hiểu kịch bản tốt
- Ghép âm thanh đúng timing, đúng cảm xúc
- Có khả năng cảm thụ, cảm nhận: âm thanh, nhịp video
- Đọc hiểu kịch bản tốt
- Ghép âm thanh đúng timing, đúng cảm xúc
- Có khả năng cảm thụ, cảm nhận: âm thanh, nhịp video
Tại 3S Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Đơn giá: thỏa thuận theo năng lực
- Thanh toán vào mùng 5 hàng tháng. Cam kết trả lương đúng thời hạn
- Hợp tác lâu dài nếu phù hợp, cơ hội chuyển đổi thành nhân sự chính thức fulltime tại công ty
- Thanh toán vào mùng 5 hàng tháng. Cam kết trả lương đúng thời hạn
- Hợp tác lâu dài nếu phù hợp, cơ hội chuyển đổi thành nhân sự chính thức fulltime tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 3S Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI