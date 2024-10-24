Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bến Tre thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: 79 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet, FPT Play, FPT Camera, FPT Smart home... Theo dõi, giám sát, thực hiện các phương pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý. Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết. Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và xuyên suốt. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet, FPT Play, FPT Camera, FPT Smart home...

Theo dõi, giám sát, thực hiện các phương pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao.

Chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.

Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết.

Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và xuyên suốt.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học. Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh, hiểu biết rõ về thị trường kinh doanh đang phụ trách. Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc. Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Có kỹ năng về marketing online. Ứng viên am hiểu về các sản phẩm dịch vụ Viễn Thông, am hiểu về Marketing là một lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học.

Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh, hiểu biết rõ về thị trường kinh doanh đang phụ trách.

Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.

Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Có kỹ năng về marketing online.

Ứng viên am hiểu về các sản phẩm dịch vụ Viễn Thông, am hiểu về Marketing là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...). Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình. Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè... Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Giám đốc trung tâm, Giám đốc chi nhánh.

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...).

Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông.

Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Giám đốc trung tâm, Giám đốc chi nhánh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin