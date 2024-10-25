Tuyển Nhân Viên Giao Nhận thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6, đường số 1 và đường số 5, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TP/ Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận lộ trình từ điều phối ,tuân thủ đúng các khâu trong quy trình giao nhận hàng hóa đến tay khách hàng đúng như thời gian cam kết với khách hàng Sắp xếp hàng lên xe; hàng gửi; bốc hàng lên tầng Thông báo cho bộ phận điều phối phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa Làm các công việc khác theo yêu cầu của điều phối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, Tốt nghiệp THPT trở lên. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại khkho, giao nhậnhận Sức khỏe tốt, chịu áp lực cao Tự lập, tự giác và có trách nhiệm trong công việc. Nhiệt tình, không ngại khó

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực. Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác. Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI). Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng. Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng. Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.