Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đào tạo( 10%)
Thực hiện thủ tục OB nhân viên mới: Chia sẻ và hướng dẫn người mới hiểu biết liên quan đến chính sách, nội quy, quy định nhân sự..
- Bồi thường và phúc lợi ( 20%)
Đảm bảo và giám sát nhân viên tại văn phòng ký kết hợp đồng lao động đúng thời hạn, hướng dẫn và theo dõi việc chấm dứt hợp đồng lao động của Nhân viên bằng tư vấn pháp luật, hỗ trợ các thủ tục đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho nhân viên, v.v.
Chấm công , tạo bảng đúng trước khi gửi cho Kế toán
- Truyền thông nội bộ - hỗ trợ tương tác.( 30%)
Phối hợp giữa HCNS chi nhánh chính để làm việc.
Làm việc với nhóm IC để xây dựng các chương trình, hoạt động cho nhóm để nâng cao tinh thần
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Sáng tạo ý tưởng cho các chương trình nhằm gắn kết nhân viên, xây dựng tinh thần doanh nghiệp theo đúng giá trị cốt lõi và định hướng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi chương trình hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu tương ứng với từng giai đoạn.
Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.
Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác.
Phối hợp với các bộ phận khác để gia tăng hiệu quả truyền thông trong, giữa các bộ phận.
- Tuyển dụng ( 30%)
Tuyển dụng các vị trí trong HCM theo yêu cầu của sếp và trưởng nhóm tuyển dụng..khi đã nhận yêu cầu của các phòng ban.
Thực hiện chỉ đạo trưởng nhóm tuyển dụng để kíp đúng số lượng đầu vào....
- Nhiệm vụ khác của nhân sự ( 10%)
Quy trình làm việc để đạt hiệu suất làm việc cao (nếu có).
Vai trò quản trị viên chung
Thực hiện nghiệp vụ kế toán - tài chính của công ty
Thực hiện việc hạch toán xuất/ nhập hàng hóa – vật tư, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí.
Lập báo cáo dự trù Thu/ chi, kiểm soát Thu/ chi hàng tháng chi tiết, chính xác các khoản.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 1998 - 1995, nhạy bén, nhanh nhẹn...
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh.....
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.
Ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất, có nền tảng tốt về nhân sự ngành hóa chất.
Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt, tư duy hệ thống

Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng tử 7-12 triệu + PC + Thưởng
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (9h00- 18h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 42A ngách 667/9 Nguyễn Văn Cừ, tổ 16, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

