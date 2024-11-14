Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện công tác lễ tân khi được yêu cầu như đón tiếp khách, hỗ trợ trong các buổi họp / Event, nghe và nhận cuộc gọi liên hệ với doanh nghiệp, đặt lịch công tác/lịch hẹn cho Ban Lãnh đạo, ...

Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty. Có nghĩa vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu. .

Lưu trữ, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

Theo dõi và quản lý phòng họp tại văn phòng, chuẩn bị phòng họp cho các buổi meeting

Quản lý con dấu của công ty, đóng dấu các văn bản được yêu cầu

Phụ trách Photocopy, các vấn đề in ấn trong doanh nghiệp (giấy, mực, gọi kỹ thuật sửa chữa máy in khi máy hỏng, ...), văn phòng phẩm (bảng, máy chiếu, ...)

Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp. Hỗ trợ quản lý cơ sở vật chất bằng cách lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.

Làm hậu cần chuẩn bị đồ đạc cho các sự kiện của công ty.

Tổ chức sinh nhật cho các thành viên của công ty trong tháng.

Báo cáo công việc định kỳ/ đột xuất tới trưởng bộ phận

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, độ tuổi từ 22 - 27 tuổi

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên vị trí Nhân viên Hành chính/ Lễ tân/ Thu ngân.

Kỹ năng: quản lý công việc, giao tiếp tốt, làm việc nhóm, làm việc độc lập, tin học văn phòng

Tính cách: tinh thần phục vụ, nhanh nhẹn, chỉn chu, cẩn thận, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 8 - 11 triệu VNĐ, phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Thưởng Quý

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày Lễ lớn

Xét tăng lương 1 lần/năm

Các chế độ như BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động;

Du lịch công ty 1 lần/năm, tham gia các chương trình nội bộ khác.

Có cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển, được đào tạo bài bản, đào tạo trong và ngoài doanh nghiệp

Được hỗ trợ các nguồn lực để phát triển

Môi trường làm việc cởi mở, tinh thần hợp tác, hỗ trợ cao

Được mua sản phẩm công ty có thương hiệu uy tín trên thị trường với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

