Tuyển Nhân viên hành chính Công ty CP Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia tổ chức và điều phối sự kiện Golf của công ty: lịch trình, kịch bản, setup,...

Soạn thảo, rà soát hợp đồng, các giấy tờ, hồ sơ, văn bản nội bộ của công ty

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng

Liên hệ các nhà cung cấp, in ấn cho sự kiện

Quản lý thông tin nhân sự, cập nhập tình trạng biến động nhân

Quản lý, mua sắm, trang bị và giám sát sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị khối văn phòng & nhu yếu phẩm toàn công ty

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học

Kỹ năng tương tác, phối hợp làm việc với con người

Kỹ năng quản trị xung đột tốt

Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm đối với công việc được phân công

Kỹ năng tin học văn phòng: soạn thảo và lưu trữ văn bản tốt, khả năng excel

T

Tại Công ty CP Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện, năng động sáng tạo.

Du lịch, tham gia các cuộc thi, sự kiện lớn của Công ty

Được học hỏi, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Cơ hội thăng tiến lên team leader, manager.

Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động

Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ 2 – Thứ 6. Thứ 7 làm việc ở nhà. Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Silver Star Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin