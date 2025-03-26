Tuyển Nhân viên hành chính Công ty CP Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty CP Silver Star Media
- Hồ Chí Minh: 720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tham gia tổ chức và điều phối sự kiện Golf của công ty: lịch trình, kịch bản, setup,...
Soạn thảo, rà soát hợp đồng, các giấy tờ, hồ sơ, văn bản nội bộ của công ty
Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng
Liên hệ các nhà cung cấp, in ấn cho sự kiện
Quản lý thông tin nhân sự, cập nhập tình trạng biến động nhân
Quản lý, mua sắm, trang bị và giám sát sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị khối văn phòng & nhu yếu phẩm toàn công ty
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tương tác, phối hợp làm việc với con người
Kỹ năng quản trị xung đột tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm đối với công việc được phân công
Kỹ năng tin học văn phòng: soạn thảo và lưu trữ văn bản tốt, khả năng excel
T
Tại Công ty CP Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch, tham gia các cuộc thi, sự kiện lớn của Công ty
Được học hỏi, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Cơ hội thăng tiến lên team leader, manager.
Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động
Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ 2 – Thứ 6. Thứ 7 làm việc ở nhà. Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Silver Star Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI