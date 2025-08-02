Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Chăm sóc khách hàng

Thực hiện khảo sát hài lòng khách hàng theo quy trình.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước – trong – sau khi sử dụng dịch vụ/sản phẩm của công ty.

Công việc hành chính - lễ tân

Tiếp đón khách, chuyển tiếp thông tin đúng người.

Theo dõi văn phòng phẩm, tài sản, nước uống

Chuẩn bị họp, sắp xếp phòng, thiết bị.

Soạn thảo văn bản, thông báo nội bộ, biểu mẫu.

Hỗ trợ sự kiện nội bộ (sinh nhật, họp, teambuilding...).

Chấm công Chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên với vị trí tương đương.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn là lợi thế.

Biết sử dụng Word, Excel cơ bản.

Thái độ làm việc tốt, chủ động, kịp thời.

Làm việc tại văn phòng từ thứ 2- thứ 6 từ 8h30-17h30; các khung giờ khác hỗ trợ online nếu phát sinh.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-10tr + Thưởng

BHXH theo quy định, tổ chức sự kiện nội bộ, lương T13...

Địa điểm đào tạo: 05 đường 103TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM

Địa điểm làm việc: 124 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

