Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 124 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chăm sóc khách hàng
Thực hiện khảo sát hài lòng khách hàng theo quy trình.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước – trong – sau khi sử dụng dịch vụ/sản phẩm của công ty.
Công việc hành chính - lễ tân
Tiếp đón khách, chuyển tiếp thông tin đúng người.
Theo dõi văn phòng phẩm, tài sản, nước uống
Chuẩn bị họp, sắp xếp phòng, thiết bị.
Soạn thảo văn bản, thông báo nội bộ, biểu mẫu.
Hỗ trợ sự kiện nội bộ (sinh nhật, họp, teambuilding...).
Chấm công Chi nhánh.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên với vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn là lợi thế.
Biết sử dụng Word, Excel cơ bản.
Thái độ làm việc tốt, chủ động, kịp thời.
Làm việc tại văn phòng từ thứ 2- thứ 6 từ 8h30-17h30; các khung giờ khác hỗ trợ online nếu phát sinh.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-10tr + Thưởng
BHXH theo quy định, tổ chức sự kiện nội bộ, lương T13...
Địa điểm đào tạo: 05 đường 103TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM
Địa điểm làm việc: 124 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường 20 Phường An Khánh, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

