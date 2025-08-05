Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 3 Nguyễn Thế Lộc Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Soạn thảo hồ sơ văn bản như: thông báo, quyết định, hợp đồng...

Cập nhật thông tin mời thầu trên Web muasamcong (đơn vị mời thầu, thời điểm đóng thầu, danh mục mời thầu...).

Lọc danh mục sản phẩm/dịch vụ Công ty cung cấp theo danh mục mời thầu (báo giá, kế hoạch, số lượng, ...)

Phối hợp đôn đốc các phòng ban khác cung cấp các danh mục cần thiết, chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ) đảm bảo hồ sơ thầu tham dự và kịp tiến độ hồ sơ nộp cho các đơn vị (sở ban ngành) trước thời điểm đóng thầu.

Cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị, báo cáo cho các Đơn vị có liên quan.

Lưu trữ các hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu, các hồ sơ có liên quan.

Trình hợp đồng đã trúng thầu...

Các công việc hành chính khác

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 07:30 đến 17:00), Thứ bảy làm buổi sáng (07:30 đến 11:30)

Làm việc từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 28 tuổi – 40 tuổi.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, CNTT, Kế toán, Quản trị kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ năng mềm

Có kinh nghiệm làm Thầu cho các công ty, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thầu trong lĩnh vực Giáo dục.

Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản tốt.

Có khả năng quản lý, lập kế hoạch trong công việc.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát cao

Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

Có khả năng làm việc tự độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 13 triệu VND.

Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;

Bảo hiểm xã hội, Team building, Thưởng tháng 13,...

Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng các dịp lễ tết trong năm;

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;

Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;

Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;

Teambuilding hàng năm, Year End Party,... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;

Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin