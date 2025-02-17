Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng complex, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

*** Số lượng ứng viên:
• Đà nẵng: 3
• TP Hồ Chí Minh: 3
*** Địa điểm làm việc (Làm việc tại Văn phòng):
• Tầng 14, Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
• Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng complex, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu.
*** Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 07:30 đến 17:00) nghỉ trưa từ 11h30 - 13h00; Thứ 7 (từ 07:30 đến 12:00).
*** Thời gian làm việc:
*** Nội dung công việc:
• Gọi điện và mời Khách hàng ghé thăm văn phòng (Phòng Marketing sẽ cung cấp data khách hàng thật sự có nhu cầu) để giới thiệu về dịch vụ văn phòng và các tiện ích, tư vấn và chốt Hợp đồng;
Phòng Marketing sẽ cung cấp data khách hàng thật sự có nhu cầu)
• Hỗ trợ khách hàng, tiếp đón khi Khách hàng đến và làm việc trực tiếp tại Văn phòng Công ty, không cần phải đi ra ngoài tìm khách hàng;
• Soạn hợp đồng cho Khách hàng và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về hợp đồng cho Khách hàng;
• Cung cấp thông tin của Khách hàng, tạo task cho các Phòng/BP có liên quan hỗ trợ Khách hàng và theo dõi các công việc hỗ trợ Khách hàng.
• Kết nối Khách hàng với các Phòng chuyên môn có liên quan (theo nhu cầu của Khách hàng) và theo dõi quá trình cung cấp dịch vụ của các Phòng chuyên môn khác cho Khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

