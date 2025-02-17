Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 17 Triệu

*** Số lượng ứng viên:

• Đà nẵng: 3

• TP Hồ Chí Minh: 3

*** Địa điểm làm việc (Làm việc tại Văn phòng):

• Tầng 14, Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

• Tầng 8, Tòa nhà Bạch Đằng complex, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu.

*** Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 07:30 đến 17:00) nghỉ trưa từ 11h30 - 13h00; Thứ 7 (từ 07:30 đến 12:00).

*** Nội dung công việc:

• Gọi điện và mời Khách hàng ghé thăm văn phòng (Phòng Marketing sẽ cung cấp data khách hàng thật sự có nhu cầu) để giới thiệu về dịch vụ văn phòng và các tiện ích, tư vấn và chốt Hợp đồng;

• Hỗ trợ khách hàng, tiếp đón khi Khách hàng đến và làm việc trực tiếp tại Văn phòng Công ty, không cần phải đi ra ngoài tìm khách hàng;

• Soạn hợp đồng cho Khách hàng và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về hợp đồng cho Khách hàng;

• Cung cấp thông tin của Khách hàng, tạo task cho các Phòng/BP có liên quan hỗ trợ Khách hàng và theo dõi các công việc hỗ trợ Khách hàng.

• Kết nối Khách hàng với các Phòng chuyên môn có liên quan (theo nhu cầu của Khách hàng) và theo dõi quá trình cung cấp dịch vụ của các Phòng chuyên môn khác cho Khách hàng.