Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng cho công ty bất động sản

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hành chính từ các phòng ban

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, cuộc họp của công ty

Hỗ trợ tổ chức teambuilding cho Công ty

Thực hiện các công tác kết nối và gắng kết tinh thần đồng đội của toàn bộ CB-CNV

Tiếp đón khách hàng và đối tác đến làm việc tại văn phòng

Thực hiện các báo cáo hành chính định kỳ

Hỗ trợ các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, tổng hợp nghỉ phép

Quản lý và đặt các đơn hàng văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm cho công ty, vé máy bay,....

Quản lý và điều động xe công tác của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc và Nhân viên Công ty.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị văn phòng, Hành chính, hoặc các ngành liên quan

Thành thạo Microsoft Word, Excel cơ bản

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo Quy chế của Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến trong ngành bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin