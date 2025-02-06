Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 116A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng cho công ty bất động sản
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hành chính từ các phòng ban
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, cuộc họp của công ty
Hỗ trợ tổ chức teambuilding cho Công ty
Thực hiện các công tác kết nối và gắng kết tinh thần đồng đội của toàn bộ CB-CNV
Tiếp đón khách hàng và đối tác đến làm việc tại văn phòng
Thực hiện các báo cáo hành chính định kỳ
Hỗ trợ các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, tổng hợp nghỉ phép
Quản lý và đặt các đơn hàng văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm cho công ty, vé máy bay,....
Quản lý và điều động xe công tác của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc và Nhân viên Công ty.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị văn phòng, Hành chính, hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Microsoft Word, Excel cơ bản
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo Quy chế của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến trong ngành bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

