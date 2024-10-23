Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập 1.5 - 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Hồ Sơ thu nhập 1.5 - 3 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần ICORP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty cổ phần ICORP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần ICORP

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 112 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ Bộ phận Quản lý hồ sơ (QLHS) tra soát, kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ; Hỗ trợ lưu trữ hồ sơ pháp lý dưới dạng hồ sơ mềm và các hồ sơ liên quan khác; Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận Quản lý hồ sơ;
Hỗ trợ Bộ phận Quản lý hồ sơ (QLHS) tra soát, kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ;
Hỗ trợ lưu trữ hồ sơ pháp lý dưới dạng hồ sơ mềm và các hồ sơ liên quan khác;
Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận Quản lý hồ sơ;

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là nữ; Học vấn: sinh viên năm 2, 3, năm cuối hoặc sinh viên cần thực tập học hỏi kinh nghiệm tại các doanh nghiệp thuộc các chuyên ngành Luật, Hành chính, Văn thư lưu trữ, ... Tinh thần làm việc chăm chỉ, cẩn thận và trung thực; Có máy tính cá nhân Làm việc tối thiểu 4h/ngày
Ưu tiên ứng viên là nữ;
Học vấn: sinh viên năm 2, 3, năm cuối hoặc sinh viên cần thực tập học hỏi kinh nghiệm tại các doanh nghiệp thuộc các chuyên ngành Luật, Hành chính, Văn thư lưu trữ, ...
Tinh thần làm việc chăm chỉ, cẩn thận và trung thực;
Có máy tính cá nhân
Làm việc tối thiểu 4h/ngày

Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000đ/h Linh động ca sắp xếp thời gian làm việc Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ bài bản khi vào làm việc Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Thu nhập: 20.000đ/h
Linh động ca sắp xếp thời gian làm việc
Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ bài bản khi vào làm việc
Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ICORP

Công ty cổ phần ICORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 82 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

