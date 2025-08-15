Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngay Lotte Cộng Hòa, Số 1 ĐC 18, P.12, Tân Bình, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

• Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

• Gọi điện mời phỏng vấn, xác nhận lịch hẹn với ứng viên.

• Hỗ trợ tổ chức các buổi phỏng vấn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy

trình hướng dẫn nhân viên mới.

• Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống.

• Hỗ trợ đăng bài viết truyền thông tuyển dụng, xây dựng nội dung fanpage.

• Tham gia các buổi họp nhóm, đóng góp ý tưởng nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế,

Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cầu tiến.

• Chủ động học hỏi, có khả năng làm việc nhóm.

• Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

• Thời gian thực tập bắt buộc 4 ngày/tuần: Thực tập sinh bắt buộc có mặt tại công ty lúc 8h sáng

(từ thứ 2 đến thứ 6) để điểm danh.

• Tham gia đầy đủ 03 ngày đào tạo văn hóa và định hướng công ty trước khi bắt đầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo, hướng dẫn thực tế nghiệp vụ tuyển dụng.

• Cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

• Hỗ trợ dấu mộc sau 45 ngày làm việc cho các thực tập sinh có thành tích tốt.

• Lương thực tập thỏa thuận theo định hướng công việc.

• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

