Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh
- Hồ Chí Minh: Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Bóc tách khối lượng;
Giám sát, xác định khối lượng thi công để kịp thời cho quá trình thanh, quyết toán và báo giá phát sinh.
Lập hồ sơ thanh toán với TVGS, CĐT theo điều khoản hợp đồng.
Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của dự án.
Kiểm soát trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập vào của dự án, kiểm tra và sàng lọc những nguyên vật liệu chưa đáp ứng đủ chất lượng, trao đổi với nhà cung cấp để giải quyết các thiếu sót đối với nguyên vật tư.
Thực hiện những công việc khác khi Ban Giám Đốc yêu cầu.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng làm công trình vốn ngân sách
Thành thao các phần mềm chuyên dụng
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Các quyền lợi khác thỏa thuận khi PV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
