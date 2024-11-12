Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh

Nhân viên hồ sơ xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Bóc tách khối lượng;
Giám sát, xác định khối lượng thi công để kịp thời cho quá trình thanh, quyết toán và báo giá phát sinh.
Lập hồ sơ thanh toán với TVGS, CĐT theo điều khoản hợp đồng.
Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của dự án.
Kiểm soát trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập vào của dự án, kiểm tra và sàng lọc những nguyên vật liệu chưa đáp ứng đủ chất lượng, trao đổi với nhà cung cấp để giải quyết các thiếu sót đối với nguyên vật tư.
Thực hiện những công việc khác khi Ban Giám Đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Từng làm công trình vốn ngân sách
Thành thao các phần mềm chuyên dụng
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Tháng 13, thưởng Lễ, Tết.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Các quyền lợi khác thỏa thuận khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh

Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A11/42A Ấp 1, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ho-so-thu-nhap-13-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246121
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hà Nam Đã hết hạn 13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hà Nam Đã hết hạn 13 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LUXY HOME VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HOBI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất