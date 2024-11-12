Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Tường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Bóc tách khối lượng;

Giám sát, xác định khối lượng thi công để kịp thời cho quá trình thanh, quyết toán và báo giá phát sinh.

Lập hồ sơ thanh toán với TVGS, CĐT theo điều khoản hợp đồng.

Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu cuối công trình, hồ sơ chất lượng của dự án.

Kiểm soát trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập vào của dự án, kiểm tra và sàng lọc những nguyên vật liệu chưa đáp ứng đủ chất lượng, trao đổi với nhà cung cấp để giải quyết các thiếu sót đối với nguyên vật tư.

Thực hiện những công việc khác khi Ban Giám Đốc yêu cầu.