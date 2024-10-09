Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô G1
- 3
- 4
- 6
- 8 khu công nghiệp Quế Võ
- Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kịp thời xử lý những sự cố để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, hiệu quả
- Hỗ trợ vận hành các phần mềm nghiệp vụ
- Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho nhân viên các bộ phận
- Tiếp nhận thong tin phản hồi về sự cố các phần mềm từ nhân viên và các bộ phận và tiến hành xử lý nhanh chóng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1). Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm.
2). Thành thạo các ngôn ngữ lập trình : C#, Java , Javascript , Dotnet...
3). Có hiểu biết về SQLSERVER、MYSQL, Oracle. Hiểu biết Oracle là một lợi thế
4) Tiếng Trung hoặc tiếng anh thành thạo
2). Thành thạo các ngôn ngữ lập trình : C#, Java , Javascript , Dotnet...
3). Có hiểu biết về SQLSERVER、MYSQL, Oracle. Hiểu biết Oracle là một lợi thế
4) Tiếng Trung hoặc tiếng anh thành thạo
Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động Việt Nam.
Mỗi năm được xét duyệt nâng lương một lần.
Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Mỗi năm được xét duyệt nâng lương một lần.
Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI