Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô G1

- 3

- 4

- 6

- 8 khu công nghiệp Quế Võ

- Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kịp thời xử lý những sự cố để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, hiệu quả
- Hỗ trợ vận hành các phần mềm nghiệp vụ
- Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho nhân viên các bộ phận
- Tiếp nhận thong tin phản hồi về sự cố các phần mềm từ nhân viên và các bộ phận và tiến hành xử lý nhanh chóng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1). Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm.
2). Thành thạo các ngôn ngữ lập trình : C#, Java , Javascript , Dotnet...
3). Có hiểu biết về SQLSERVER、MYSQL, Oracle. Hiểu biết Oracle là một lợi thế
4) Tiếng Trung hoặc tiếng anh thành thạo

Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động Việt Nam.
Mỗi năm được xét duyệt nâng lương một lần.
Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô G1-3-4-6-8 khu công nghiệp Quế Võ - Phường Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

