Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trung tâm Thương mại

- Dịch vụ Long Hậu (Long Hau Trading Center) Lô DV3, đường Trung Tâm, Ấp 3, KCN, Cần Giuộc, Long An., Cần Giuộc, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chuẩn bị các tài liệu (bản tiêu chuẩn chất lượng, thông tin đơn hàng, yêu cầu của khách hàng), phương tiện làm việc (dụng cụ đo kiểm, mẫu đối) để thực hiện công việc.
Thực hiện việc KCS 100% sản phẩm trước khi nhập kho theo phân công của tổ trưởng.
Lập phiếu báo lỗi nếu có sản phẩm không phù hợp với số lượng lớn hoặc lỗi lặp lại nhiều lần.
Ghi nhận kết quả kiểm tra chất lượng và báo cáo cho tổ trưởng sử dụng Xman hoặc ghi chép giấy.
Khi nhận sự phân công của tổ trưởng: tiếp nhận các phản hồi của cửa hàng và xác nhận các lỗi chất lượng sản phẩm trên phiếu phản hồi để chuyển xử lý.
Đề xuất các giải pháp cải tiến công việc kiểm tra chất lượng.
Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm tại công đoạn nhập kho theo đúng quy trình, quy định.
Theo dõi bảo trì bảo dưỡng máy báo đá lỏng
Chuẩn bị phương tiện làm việc, trang bị an toàn, đồng phục lao động.
Tham gia và duy trì tình trạng vệ sinh, ngăn nắp tại khu vực làm việc trước, trong và sau giờ làm việc.
Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về nhận thức: nôi quy, 5S, ISO, môi trường, PCCC, nhận thức về các giá trị của PNJ và những nội dung đào tạo khác.
Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Trung cấp
Giới tính: Nam, Nữ
>06 tháng năm kinh nghiệm về QA/QC tất cả các ngành

Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp thu nhập từ 11-12tr/ tháng
Lương tháng 13 và thưởng thành tích Thưởng dịp lễ Tết
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt
Chính sách cơm trưa
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp
Bảo hiểm tai nạn 24/24
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 12 ngày phép/ năm
Các hoạt động tập thể và công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 23, đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

