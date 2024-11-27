Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 30/7 Đường Trương Văn Vĩnh, KP Tân Hiệp, P Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

Trao đổi và tiếp nhận thông tin trực tiếp từ trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan đến công việc.

Lập kế hoạch gia công ngoài cho toàn nhà máy.

Nhận hàng và bàn giao hàng gia công cho các bộ phận liên quan.

Tìm kiếm NCC mới, so sánh báo giá gia công ngoài.

Làm đơn hàng gia công trên hệ thống, cập nhật file theo dõi gia công.

Làm thủ tục thanh toán cho NCC.

Hỗ trợ sản xuất kiểm tra vật tư trước khi hoàn thiện: kính, đá, phụ kiện... về trước ngày xuất hàng.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại công ty nội thất gỗ

Biết đọc bản vẽ

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thỏa thuận theo năng lực trong khoảng 10.000.000 - 18.000.000

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước

Công ty hỗ trợ cơm trưa miễn phí.

Được cấp phát đồng phục và thẻ tên

Được cấp phát dụng cụ làm việc và đồ BHLĐ nếu có theo từng vị trí công việc đảm nhiệm

Các hoạt động của Công đoàn: hiếu, hỷ, sinh nhật, văn hóa văn nghệ, thể thao,......

Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.

Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

