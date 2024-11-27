Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 30/7 Đường Trương Văn Vĩnh, KP Tân Hiệp, P Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Trao đổi và tiếp nhận thông tin trực tiếp từ trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan đến công việc.
Lập kế hoạch gia công ngoài cho toàn nhà máy.
Nhận hàng và bàn giao hàng gia công cho các bộ phận liên quan.
Tìm kiếm NCC mới, so sánh báo giá gia công ngoài.
Làm đơn hàng gia công trên hệ thống, cập nhật file theo dõi gia công.
Làm thủ tục thanh toán cho NCC.
Hỗ trợ sản xuất kiểm tra vật tư trước khi hoàn thiện: kính, đá, phụ kiện... về trước ngày xuất hàng.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại công ty nội thất gỗ
Biết đọc bản vẽ
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực trong khoảng 10.000.000 - 18.000.000
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Công ty hỗ trợ cơm trưa miễn phí.
Được cấp phát đồng phục và thẻ tên
Được cấp phát dụng cụ làm việc và đồ BHLĐ nếu có theo từng vị trí công việc đảm nhiệm
Các hoạt động của Công đoàn: hiếu, hỷ, sinh nhật, văn hóa văn nghệ, thể thao,......
Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.
Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 30/7 Trương Văn Vĩnh, Khu phố Tân Hiệp, Phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương

