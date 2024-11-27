Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG
- Bình Dương: 30/7 Đường Trương Văn Vĩnh, KP Tân Hiệp, P Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Trao đổi và tiếp nhận thông tin trực tiếp từ trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan đến công việc.
Lập kế hoạch gia công ngoài cho toàn nhà máy.
Nhận hàng và bàn giao hàng gia công cho các bộ phận liên quan.
Tìm kiếm NCC mới, so sánh báo giá gia công ngoài.
Làm đơn hàng gia công trên hệ thống, cập nhật file theo dõi gia công.
Làm thủ tục thanh toán cho NCC.
Hỗ trợ sản xuất kiểm tra vật tư trước khi hoàn thiện: kính, đá, phụ kiện... về trước ngày xuất hàng.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại công ty nội thất gỗ
Biết đọc bản vẽ
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Công ty hỗ trợ cơm trưa miễn phí.
Được cấp phát đồng phục và thẻ tên
Được cấp phát dụng cụ làm việc và đồ BHLĐ nếu có theo từng vị trí công việc đảm nhiệm
Các hoạt động của Công đoàn: hiếu, hỷ, sinh nhật, văn hóa văn nghệ, thể thao,......
Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.
Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI