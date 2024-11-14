Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
- Hà Nội: Số 114 phố Vũ Xuân Thiều
- Phường Phúc Lợi, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Đôn đốc các đại lý xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch và đề nghị cấp hàng theo tuần, tháng, quý, năm (tùy thuộc vào yêu cầu kinh doanh)
Tiếp nhận và tổng hợp kế hoạch, đề nghị nhận hàng và cấp hàng của các đại lý theo tuần, tháng, quý, năm báo cáo lại cho Trưởng ban và ban GĐ
Phối hợp với các bộ phận xuất nhập khẩu, kỹ thuật để xây dựng kế hoạch nhập khẩu đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho đại lý và khách hàng
Điều phối hàng hóa giữa các kho để đảm bảo đủ hàng phục vụ mục đích kinh doanh
Thống kê, tổng hợp, phân tích các số liệu phục vụ công tác làm báo cáo liên quan đến mảng kế hoạch, hàng hóa
Cung cấp số liệu liên quan đến mảng kế hoạch, hàng hóa theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và ban GĐ
Tìm hiểu thủ tục pháp lý và chuẩn bị hồ sơ giấy tờ của công ty để tham gia đấu thầu các dự án (nếu có)
Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho đại lý, khách hàng đối với các hồ sơ xin hỗ trợ từ nhà nước (nếu có)
Rà soát, đối chiếu hàng tồn kho hàng tuần với kế toán vật tư, thủ kho
Tìm kiếm, liên hệ các đối tác vận chuyển nội địa để vận chuyển hàng hóa giữa các kho và đến đại lý, khách hàng
Thực hiện công tác thanh quyết toán các chi phí liên quan đến công tác kế hoạch, vận chuyển hàng hóa nội địa
Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến công tác kế hoạch
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm trở lên
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên hoặc tiếng Trung: HSK 5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương khác
Sử dụng tốt các phần mềm và ứng dụng văn phòng
Có tính chủ động trong công việc. Cầu tiến, có tinh thần học hỏi. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp. Tỉ mỉ, chính xác, kiên nhẫn trong xử lý công việc
Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh chung của công ty
Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...); Đóng BHXH theo quy định
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
