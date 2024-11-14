Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 114 phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi, Long Biên

Đôn đốc các đại lý xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch và đề nghị cấp hàng theo tuần, tháng, quý, năm (tùy thuộc vào yêu cầu kinh doanh)

Tiếp nhận và tổng hợp kế hoạch, đề nghị nhận hàng và cấp hàng của các đại lý theo tuần, tháng, quý, năm báo cáo lại cho Trưởng ban và ban GĐ

Phối hợp với các bộ phận xuất nhập khẩu, kỹ thuật để xây dựng kế hoạch nhập khẩu đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho đại lý và khách hàng

Điều phối hàng hóa giữa các kho để đảm bảo đủ hàng phục vụ mục đích kinh doanh

Thống kê, tổng hợp, phân tích các số liệu phục vụ công tác làm báo cáo liên quan đến mảng kế hoạch, hàng hóa

Cung cấp số liệu liên quan đến mảng kế hoạch, hàng hóa theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và ban GĐ

Tìm hiểu thủ tục pháp lý và chuẩn bị hồ sơ giấy tờ của công ty để tham gia đấu thầu các dự án (nếu có)

Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho đại lý, khách hàng đối với các hồ sơ xin hỗ trợ từ nhà nước (nếu có)

Rà soát, đối chiếu hàng tồn kho hàng tuần với kế toán vật tư, thủ kho

Tìm kiếm, liên hệ các đối tác vận chuyển nội địa để vận chuyển hàng hóa giữa các kho và đến đại lý, khách hàng

Thực hiện công tác thanh quyết toán các chi phí liên quan đến công tác kế hoạch, vận chuyển hàng hóa nội địa

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến công tác kế hoạch

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, ngoại thương...

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm trở lên

Ngoại ngữ: Tiếng Anh: IELTS 6.5 trở lên hoặc tiếng Trung: HSK 5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương khác

Sử dụng tốt các phần mềm và ứng dụng văn phòng

Có tính chủ động trong công việc. Cầu tiến, có tinh thần học hỏi. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp. Tỉ mỉ, chính xác, kiên nhẫn trong xử lý công việc

Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000-15.000.000/tháng + Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và doanh thu của công ty

Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh chung của công ty

Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...); Đóng BHXH theo quy định

Các chế độ khác theo quy định của công ty

