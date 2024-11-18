Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN GO2JOY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A/2 Trần Phú, P.4 , Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

· Kiểm tra, kiểm duyệt các giao dịch thanh toán tiền của khách hàng qua các ví điện tử, đảm bảo số tiền thanh toán là đúng, đủ và chính xác (Check, censor the payment transactions through payment gateways, make sure the received account is correct, complete, and accurate).

· Xử lý bán hàng, hoàn lại tiền, hủy bỏ, trao đổi và chuyển dữ liệu vào kế toán doanh thu (Process sales, refunds, cancellations, exchanges, and booking data into revenue accounting).

· Kiểm tra và kiểm soát các dịch vụ bán hàng trực tuyến (Check and control online selling services)

· Kiểm soát hàng ngày dữ liệu được báo cáo tới email của kế toán để xử lý dữ liệu về Kế toán doanh thu (Daily control of data reported to accounting‘s email to process data on Revenue accounting)

· Nhận và lưu trữ tất cả các tệp dữ liệu bán hàng (Receive and archive all sales data files in)

· Tải lên tất cả dữ liệu bán hàng vào Kế toán doanh thu và xử lý dữ liệu bán hàng, hoàn tiền, trao đổi và xử lý các giao dịch thanh toán và hạch toán đúng vào hệ thống, sổ sách (Upload all sales data into Revenue accounting and handle sales, refund, exchange, and payment data processing).

· Kiểm tra số liệu bán hàng với số liệu thanh toán và dữ liệu trên SA và phần mềm quản lý khách sạn (Check sales figures with billing and hotel management software)

· Kiểm tra dữ liệu đặt chỗ để đảm bảo dữ liệu đó khớp với khách đã đăng ký (Check booking data to make sure it matches the checked-in guest)

· Nhận thông báo lỗi của Kế toán doanh thu và xử lý (Receive error messages of Revenue accounting and handle)

· Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo phòng ban (Handle arising tasks at the request of departmental leaders)

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Cử nhân Tài chính, Kế toán, Kiểm toán ... (Bachelor of Finance, Accounting, Auditing...)

· Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán (Having 02 years of working experience in finance and accounting).

· Sử dụng tiếng Anh tốt (Can communicate in English).

· Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc với dữ liệu lớn. (Preference will be given to candidates able to work with big data)

· Sử dụng thành thạo Word, Excel và các phần mềm kế toán, công cụ tìm kiếm trên Internet (Proficient in using Word, Excel, and accounting software, Internet search engine)

· Cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác, có tư duy hệ thống tốt. (Careful, patient, precise, good systematic thinking)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GO2JOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng tháng 13, Tết, sinh nhật, Lễ và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty (13th month bonus, Tet, birthday, Holiday and other welfare regimes according to the Company's regulations;)

-Du lịch hằng năm ( Annual travel )

-Khám sức khỏe định kỳ khi đủ điều kiện (Periodic health examination when met conditions )

-Xét tăng lương định kỳ hoặc bất kỳ lúc nào, tùy theo hiệu quả công việc (Salary review periodically or at any time, depending on the work performance )

-Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm (Annual leave: 12 days/year )

-Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế & bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo Luật lao động (Full social insurance, health insurance & unemployment insurance according to Labor Law )

-Có cơ hội tham gia chương trình “Exchange Program In Korea” ( Having a chance to participate “Exchange Program In Korea” program )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GO2JOY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin