Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ.
Thực hiện các công việc do lãnh đạo yêu cầu.
Hỗ trợ các phòng/ban
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp thành thạo tiếng Trung.
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán.
Trung thực, gắn bó với công ty.
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán.
Trung thực, gắn bó với công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 20-25tr/tháng.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động của công ty.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI