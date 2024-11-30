Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ.
Thực hiện các công việc do lãnh đạo yêu cầu.
Hỗ trợ các phòng/ban

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng Trung.
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán.
Trung thực, gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20-25tr/tháng.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, số 83 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

