Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 26 Lô E4 đường DD5( thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương), phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

- Tập hợp chứng từ, hoá đơn phát sinh hàng ngày ( Nhận bàn giao từ bộ phận Thu-Chi);

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của hoá đơn;

- Hạch toán chứng từ ( hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai hải quan...), sổ phụ ngân hàng

- Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng , Chi nhánh,...

- Làm các thủ tục ban đầu về Thuế khi thành lập cơ sở, chi nhánh ( nếu có);

- Lập và nộp tờ khai thuế môn bài (cơ sở phát sinh) và nộp tiền thuế môn bài hàng năm;

- Lập và nộp tờ khai thuế GTGT , thuế TNDN, Thuế TNCN theo đúng quy định của Pháp luật

- Xuất chứng từ khấu trừ thuế ( nếu có) và nộp báo cáo phát sinh hàng tháng,quý,năm.

- Cung cấp các giấy tờ thuế cần thiết khi cơ sở, kho bị kiểm tra

- Lập báo cáo về Thuế theo quy định của Pháp luật

- Tuổi từ 30 trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

- Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng qui định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế

- Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel, ..

- Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Trung, ít nhất trình độ HSK4.( hoặc tiếng Anh) - Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao - Có khả năng quản lý công việc. - Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc

- Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Trung, ít nhất trình độ HSK4.( hoặc tiếng Anh)

Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật

- Trợ cấp máy tính, điện thoại

- Trợ cấp công tác

- Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm hãng Jack, phương hướng phát triển chung của ngành

- Tặng quà vào các dịp lễ, liên hoan,du lịch (theo chính sách của công ty)

- Sang tổng công ty tại Trung Quốc đào tạo

