Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
- Hồ Chí Minh: 16 đường số 2, KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Nhập – Xuất kho:
o Ghi nhận hàng hóa nhập kho từ nhà cung cấp và từ bộ phận sản xuất Alluvia.
o Theo dõi, kiểm tra chứng từ nhập – xuất hàng hóa tại Tổng công ty.
o Lập phiếu xuất kho hàng hóa đi các showroom theo kế hoạch được điều phối từ bộ phận điều phối hàng hóa.
o Đảm bảo việc nhập – xuất đúng quy trình, số lượng và chủng loại.
2. Theo dõi tồn kho và kiểm kê:
o Cập nhật và quản lý số liệu tồn kho trên phần mềm Misa
o Kiểm kê định kỳ tồn kho tại kho công ty và các showroom
o Đối chiếu số liệu thực tế và sổ sách, xử lý chênh lệch nếu có.
o Đảm bảo số liệu tồn kho tại các showroom và kho chi nhánh tại công ty phản ánh đúng đủ kịp thời
3. Theo dõi giá thành sản xuất.
o Phối hợp với bộ phận sản xuất Alluvia kiểm tra kiểm soát giá thành sản phẩm nhập kho thành phẩm.
Nâng cao:
Quản lý công nợ mua hàng
o Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
o Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, phiếu nhập hàng với báo giá/đơn hàng.
o Lập kế hoạch thanh toán, theo dõi thời hạn và thực hiện thanh toán đúng hạn.
o Báo cáo công nợ phải trả cho KTT
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính chính xác cao, chuyên nghiệp, hiệu quả
Cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên biết Tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Các khoản thưởng cho sáng kiến
BHXH theo quy định
Thưởng cuối năm, team building.
