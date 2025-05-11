Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 đường số 2, KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Nhập – Xuất kho:

o Ghi nhận hàng hóa nhập kho từ nhà cung cấp và từ bộ phận sản xuất Alluvia.

o Theo dõi, kiểm tra chứng từ nhập – xuất hàng hóa tại Tổng công ty.

o Lập phiếu xuất kho hàng hóa đi các showroom theo kế hoạch được điều phối từ bộ phận điều phối hàng hóa.

o Đảm bảo việc nhập – xuất đúng quy trình, số lượng và chủng loại.

2. Theo dõi tồn kho và kiểm kê:

o Cập nhật và quản lý số liệu tồn kho trên phần mềm Misa

o Kiểm kê định kỳ tồn kho tại kho công ty và các showroom

o Đối chiếu số liệu thực tế và sổ sách, xử lý chênh lệch nếu có.

o Đảm bảo số liệu tồn kho tại các showroom và kho chi nhánh tại công ty phản ánh đúng đủ kịp thời

3. Theo dõi giá thành sản xuất.

o Phối hợp với bộ phận sản xuất Alluvia kiểm tra kiểm soát giá thành sản phẩm nhập kho thành phẩm.



Nâng cao:

Quản lý công nợ mua hàng

o Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.

o Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, phiếu nhập hàng với báo giá/đơn hàng.

o Lập kế hoạch thanh toán, theo dõi thời hạn và thực hiện thanh toán đúng hạn.

o Báo cáo công nợ phải trả cho KTT

Chuyên ngành kế toán, ưu tiên người có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Amis, nắm vững quy định kế toán

Tính chính xác cao, chuyên nghiệp, hiệu quả

Cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên biết Tiếng Anh

Lương 10-15 triệu tùy vào kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp, khả năng giải quyết công việc

Các khoản thưởng cho sáng kiến

BHXH theo quy định

Thưởng cuối năm, team building.

